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Остин: США серьезно сомневаются, что Пекин намерен вторгнуться на Тайвань, но считают шаги армии Китая провокационными

Остин: США серьезно сомневаются, что Пекин намерен вторгнуться на Тайвань, но считают шаги армии Китая провокационными

Соединенные Штаты серьезно сомневаются, что Пекин собирается вторгнуться на Тайвань, однако считают шаги китайских Вооруженных сил провокационными.

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