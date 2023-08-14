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Либералы бьют тревогу. У Венедиктова и Гусинского отбирают "Эхо Москвы"

Либералы бьют тревогу. У Венедиктова и Гусинского отбирают "Эхо Москвы"

В стане либеральной общественности переполох. На днях пришла информация, что МИА "Россия сегодня" подало заявку на регистрацию наименования "Эхо Москвы".

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Комментарии
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С
Сергей
Либерастов надо душить всегда  везде иначе они задушат Россию.
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14 час.
лл
лина любимцева
А почему это &quot;радиво&quot; называют &quot;Эхо Москвы&quot;? Мы все в России  называем его   &quot;ЭХО МАЦЫ&quot;.... Четко и поянтно, кто есть кто...
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14 час.
С
Странник
а в чью пользу работает Газпром- &quot;... в котором 66,7 % принадлежат &quot;Газпром Медиа Холдингу&quot;. Который все это время молчал в тряпочку, да и сейчас молчит, только деньги отслюнивает венедиктовым и остальным....Может основной вопрос именно газпрому задать?
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17 мин.

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