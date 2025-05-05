Прорыв под Торецком срывает оборону ВСУ и грозит новым котлом: Карта специальной военной операции на Украине на 5 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия уверенно развивает наступление под Торецком, выбивая подразделения ВСУ с занятых позиций и угрожая созданием нового тактического котла.