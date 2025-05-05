Потрошитель Антарктиды: Как украинский русофоб Евгений Дикий мечтает об ударах по Москве на День Победы

Как украинцы мечтают ударить по МосквеОдин из бывших командиров добробата «Айдар»* и учёный-эколог Евгений Дикий в соцсетях сокрушается, что ВСУ, по всей вероятности, не удастся нанести удар по параду в Москве на Красной площади 9 мая.