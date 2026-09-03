Белгородский прокурор запросил для координаторши морской перевозки 9 тонн кокаина 14 лет

История Оксаны Зубарёвой могла бы лечь в основу криминального романа. Жительница Белгородской области, в прошлом — жена испанского бизнесмена, причастного к галисийской наркомафии, по версии следствия, оказалась координатором международной перевозки почти 9 тонн кокаина.
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