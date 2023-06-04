Темы дня

124 694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Что-то мало  кретин запросил. Видимо  не  читал  он ЛаоШэ" Записки  о кошачьем доме", где  автор саркастически  предл...В Госдуме предлаг...
  • Gennadiy Kozyrev
    Власти РФ сами виноваты в том, что об них вытирают ноги все, кому не лень. А Таджикистану надо бы заняться собственны..."Наш союзник все ...
  • picarev Писарев
    России не привыкать."Наш союзник все ...

Игры генералов пора прекратить. Даже если хочется уколоть "Вагнер"

Игры генералов пора прекратить. Даже если хочется уколоть "Вагнер"

Штурм Марьинки идёт полным ходом, освобождено уже примерно 70% города, заявил командир чеченского спецназа "Ахмат" Алаудинов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх