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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике будет получать 20 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ». Зарплата Луиса выросла почти в два раза

Зарплата главного тренера « ПСЖ » Луиса Энрике выросла почти вдвое после продления контракта с парижским клубом до 2030 года.

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