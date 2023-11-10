Госсекретарь США упрекнул Израиль за «слишком большое количество убитых палестинцев» США стараются оказать давление на Израиль, поскольку большие жертвы среди палестинского населения начинают негативно сказываться на отношениях между арабскими странами и Вашингтоном.
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