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Новый Нижегородский

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Госсекретарь США упрекнул Израиль за «слишком большое количество...

Госсекретарь США упрекнул Израиль за «слишком большое количество...

Госсекретарь США упрекнул Израиль за «слишком большое количество убитых палестинцев» США стараются оказать давление на Израиль, поскольку большие жертвы среди палестинского населения начинают негативно сказываться на отношениях между арабскими странами и Вашингтоном.

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