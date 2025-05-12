В Чувашии сотрудники и ветераны МВД поздравили труженика тыла с 95-летием

Свой 95-й день рождения труженик тыла и ветеран органов внутренних дел Николай Александрович Сайкин отметил практически следом за великим праздником – Днем Победы, который для него, как и для всего поколения, добывавшего Победу на фронте и в тылу, является особым днем.
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