Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.
Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.
Комментарии
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ГГ
Геннадий Гайдуков
И вся эта сволота едет к нам. Хотелось бы плюнуть в рожу, тому кто способствует завозу всей этой тупой не чести.
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11 час.
Владимир Елкин
И не только плюнуть в рожу! Всю эту шушеру, пристроившуюся во власть России и крышующую завоз среднеазиатских ваххабитов, нужно уничтожать! Сталин правильно делал, что периодически чистил властные ряды! Зато такую страшную войну выиграли и ПОБЕДИЛИ! А сегодня сволота типа затуллиных, абрамовичей и подобных создают в России очень опасную среднеазиатскую "пятую колонну"!
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10 час.
Evgenija Palette
Не доплюнешь! Это ООН... И его декларации по переселению таджиков и киргизов в Россию ( с целью улучшения ситуации в азиатских странах...). (Но, на самом деле, мы понимаем, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ... - РАЗБАВИТЬ РУССКИЙ ЭТНОС, чтобы государствообразующей нацией были, например УЗБЕКИ, как месяц назад сказал главный узбекской диаспоры, открытым текстом...).
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8 час.
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