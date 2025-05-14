Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.

ГГ Геннадий Гайдуков И вся эта сволота едет к нам. Хотелось бы плюнуть в рожу, тому кто способствует завозу всей этой тупой не чести.

Владимир Елкин И не только плюнуть в рожу! Всю эту шушеру, пристроившуюся во власть России и крышующую завоз среднеазиатских ваххабитов, нужно уничтожать! Сталин правильно делал, что периодически чистил властные ряды! Зато такую страшную войну выиграли и ПОБЕДИЛИ! А сегодня сволота типа затуллиных, абрамовичей и подобных создают в России очень опасную среднеазиатскую "пятую колонну"!