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Си Цзиньпин: от отношений КНР и США зависит будущее человечества

Си Цзиньпин: от отношений КНР и США зависит будущее человечества

Председатель Китая Си Цзиньпин в приветствии участникам традиционной встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что отношения между Китаем и США являются важнейшими в мире и от них зависит благополучие двух народов и будущее всего человечества.

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