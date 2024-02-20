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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Киргизия включила защиту от новой цветной революции

Киргизия включила защиту от новой цветной революции

Нешуточные страсти развернулись вокруг принятия парламентом Киргизии закона, регулирующего деятельность так называемых иностранных представителей в лице неправительственных и общественных организаций.

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Комментарии
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Елена Киршанская
ну и прекрасно. Процесс пошел
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16 час.
Галина глушкова
Надеюсь, что прекрасное самодостаточное государстство отстоит и закрепит свою независимость. А Россия только поддержит и поможет. Ну нельзя же быть просто чабанами. Очень поддерживаю Киргизию, их сильных и талантливых политических деятелей. Киргизские модельеры одевают русских женщин, спасибо! и Мы за вас, наших братьев!
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14 час.

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