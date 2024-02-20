Киргизия включила защиту от новой цветной революции

Галина глушкова

Надеюсь, что прекрасное самодостаточное государстство отстоит и закрепит свою независимость. А Россия только поддержит и поможет. Ну нельзя же быть просто чабанами. Очень поддерживаю Киргизию, их сильных и талантливых политических деятелей. Киргизские модельеры одевают русских женщин, спасибо! и Мы за вас, наших братьев!