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СМИ: Путин короткой фразой раскрыл последствия нападения США на Россию

Президент России Владимир Путин одной известной фразой раскрыл последствия нападения США на Россию. https://listaj.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
нахуя какие-то ссылки публиковать?! ты скопируй по существу и публикуй!
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11 час.
Игорь Васиков
Статейка - пшик.
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9 час.

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