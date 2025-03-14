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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер о 12-м времени Хэмилтона: «Нельзя делать выводы после первой практики. Льюис уже скоро будет давать результат»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что думает о 12-м времени Льюиса Хэмилтона в первой тренировке перед Гран-при Австралии.

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