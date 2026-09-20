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Царьград

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Дептранс Москвы создал 234 парковки для роботов-курьеров

Дептранс Москвы создал 234 парковки для роботов-курьеров

В Москве открылись 234 парковки для роботов-курьеров, об этом сообщили в Департаменте транспорта. По словам Максима Ликсутова, они оборудованы во всех районах, где работают роверы, с учётом приоритета для пешеходов и стандартов безопасности.

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