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Надежная защита от аферистов: как оформить самозапрет на кредиты

Надежная защита от аферистов: как оформить самозапрет на кредиты

Триста пятьдесят миллиардов рублей — столько мошенники похитили у россиян за три года. Часть от этой суммы преступники получили напрямую от банков и других финансовых организаций, которые просто оформляли кредиты на ничего не подозревающих граждан.

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