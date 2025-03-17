Надежная защита от аферистов: как оформить самозапрет на кредиты

Триста пятьдесят миллиардов рублей — столько мошенники похитили у россиян за три года. Часть от этой суммы преступники получили напрямую от банков и других финансовых организаций, которые просто оформляли кредиты на ничего не подозревающих граждан.
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