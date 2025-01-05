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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев о результативности Угальде: «После критики не поплыл и заткнул скептиков за пояс. Значит, наш человек — спартаковский»

Форвард «Спартака» лидирует в гонке бомбардиров сезона Мир РПЛ, забив 15 голов в 18 матчах. «Продолжит Угальде забивать — буду называть лидером.

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