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Джолион Палмер: «Пиастри, Норрис и Расселл стали бы отличными кандидатами для «Ред Булл»

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что напарники по « Макларену » Оскар Пиастри и Ландо Норрис , а также Джордж Расселл из « Мерседеса » могли бы заменить Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

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