Двойной побег позволил бежать из тюрьмы тысячам заключенных: «Убивают без разбора»

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в ночное время в попытке восстановить контроль над улицами после вспышки насилия в минувшие выходные, когда члены вооруженных банд штурмовали две крупнейшие тюрьмы страны, в результате чего тысячи заключенных сбежали.