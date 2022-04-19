Три хитрости, которые помогают не натирать ноги без пластыря

Новая или давно не ношеная обувь часто причиняет дискомфортные ощущения, натирает и утомляет ноги. Если дома не оказалось хоть какого-то пластыря, чтобы предупредить натоптыши и ранки от мозолей, то есть несколько других способов уберечь кожу.