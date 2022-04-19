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Три хитрости, которые помогают не натирать ноги без пластыря

Три хитрости, которые помогают не натирать ноги без пластыря

Новая или давно не ношеная обувь часто причиняет дискомфортные ощущения, натирает и утомляет ноги. Если дома не оказалось хоть какого-то пластыря, чтобы предупредить натоптыши и ранки от мозолей, то есть несколько других способов уберечь кожу.

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