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LinkedIn добавит игры, чтобы повысить вовлеченность миллиарда пользователей

LinkedIn добавит игры, чтобы повысить вовлеченность миллиарда пользователей

LinkedIn добавляет в свою платформу неожиданную особенность — игры. Социальная сеть, которая помогает искать и устанавливать деловые контакты, собирается добавить головоломки на свою платформу в качестве метода повышения вовлеченности пользователей.

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