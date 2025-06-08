Заслуженный тренер России оценил драматизм финала Roland Garros

Драматичным и содержательным оказался финал теннисного турнира Roland Garros, в котором встретились испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, заявил заслуженный тренер России Виктор Янчук 8 июня, сообщает ТАСС.
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