Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Молодцы ребятаКонкурс «Полевая ...
  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...

Специалисты материально-технического подразделения ЦВО возвели автомобильный мост через реку Северский Донец

Специалисты материально-технического подразделения ЦВО возвели автомобильный мост через реку Северский Донец

Благодаря работе подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа удалось наладить оперативный подвоз продуктов питания, строительных материалов и средств первой необходимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх