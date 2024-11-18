Лавров: отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития

Модель равноправного сотрудничества является привлекательной для государств-единомышленников Стратегические отношения между Россией и Китаем в настоящий момент находятся на беспрецедентном уровне развития, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.