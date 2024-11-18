НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рубцов
    Один пиздеж!!!! Надоели как собаки!!!! Вьебите уже по сша!!!! Эти пидоры признают только силу!!!! Заебали рисовать кр...Герой России Олег...
  • Александр Пятнистый
    Люда, беда в том, что ты не знаешь и не используешь родной язык. Вообще удивительно, что ты этого не знаешь и не пони...В школы могут вер...
  • людмила макарова
    Зачем???В школы могут вер...

Лавров: отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития

Модель равноправного сотрудничества является привлекательной для государств-единомышленников Стратегические отношения между Россией и Китаем в настоящий момент находятся на беспрецедентном уровне развития, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх