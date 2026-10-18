В финальный день XXII Международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач в Минске Анна Каменщикова выиграла упражнения с обручем и мячом, а победительница многоборья Дарья Ткачева — с булавами и лентой.
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