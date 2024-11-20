Гости Транспортной недели встретились на «Перекрёстке мира». Коридоры Содружества: в Гостином дворе стартовал главный транспортный форум 2024 года

В Москве стартовала «Транспортная неделя», между прочим, уже «совершеннолетняя», 18-я по счёту. В Гостином дворе собрались со своими стендами 125 экспонентов, как государственных компаний, так и частных, связанных с железными дорогами, с авиацией, портами, автомобилями и смежными логистическими и цифровыми отраслями.