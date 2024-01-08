Существует научный парадокс: в группе из 23 и более человек хотя бы двое отмечают день рождения в одну дату, то есть у них совпадают число и месяц появления на свет.
Послание судьбы: почему попадаются люди одного знака зодиака
Комментарии
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лл
лина любимцева
Дней 10 тому назад на одном из центральных телеканалов была передача, где было сказано, что ПЛАНЕТЫ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА СУДЬБЫ И ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. И что все предсказания "астрологов" не более, чем способ их заработка. Теперь же, в последние несколько дней это уже не первая публикация с "предсказаниями" так называемых "астрологов". Опять головы людям морочат?!! Шарлатаны... Почитать эту всю муру можно конечно, ради прикола, скуки и сиюминутного развлечения, но воспринимать их "предсказания" всерьез - глупо и не стоит.
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16 час.
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