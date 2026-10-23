Некоторые российские сайты могут временно отключать из-за уязвимостей в языке программирования PHP. Об этом в своем канале в МАХ написал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), комментируя заявление разработчиков PHP, которые сообщили о двух критических уязвимостях безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС В Белоруссии нача...
- Песков: тематика ...
- АС Алтухов: производ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым