Некоторые российские сайты могут временно отключать из-за уязвимостей в языке программирования PHP. Об этом в своем канале в МАХ написал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), комментируя заявление разработчиков PHP, которые сообщили о двух критических уязвимостях безопасности.