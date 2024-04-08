Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики призвало Соединенные Штаты не очернять нормальные отношения между КНР и Российской Федерацией.
МИД КНР призвал США не очернять нормальные отношения Китая и России
Комментарии
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Владимир Соловьев
США ОЧЕРНЯЮТ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ НЕ ТОЛЬКО С РОССИЕЙ, НО И ТАЙВАНЕМ!
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11 час.
лл
лина любимцева
США очерняют все, что делают не они.... А уж сами... Только чернухой и занимаются. ПО СЕБЕ И СУДЯТ!
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11 час.
Юрий Астахов
А как Китай терпит советы и требования этого полуграмотного сборища? Я считал, что Китай не потерпит, ели ему указывают, что делать.
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10 час.
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