МИД РФ: Россия не будет первой проводить ядерные испытания

Россия проведет ядерные испытания только после того, как на это первыми решатся Соединенные Штаты, о чем рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, пишет ТАСС.
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