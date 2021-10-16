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На Чукотке задержали бывшего ученика школы за угрозу массовых убийств

На Чукотке задержали бывшего ученика школы за угрозу массовых убийств

Бывшего учащегося школы в Анадыре задержали правоохранительные органы за сообщения о подготовке массовых убийств в учебном заведении, 15 октября сообщает пресс-служба городской мэрии.

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