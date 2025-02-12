В Архангельске появился новый спортивный зал: фоторепортаж с открытия

Накануне в школе № 10 открыли новый спортзал. Теперь он оборудован и оснащен всем необходимым для занятий разными видами спорта: лёгкой атлетикой, гимнастикой, гиревым спортом, самбо, баскетболом, волейболом — и это далеко не полный перечень спортивных активностей местных школьников.