Постпред Крыма Георгий Мурадов назвал слова об атаках на полуостров развязыванием ядерной войны

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что Крым не является российской территорией, а значит, вооруженные силы Украины могут атаковать его с помощью авиации.
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