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Постпред Крыма Георгий Мурадов назвал слова об атаках на полуостров развязыванием ядерной войны

Постпред Крыма Георгий Мурадов назвал слова об атаках на полуостров развязыванием ядерной войны

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что Крым не является российской территорией, а значит, вооруженные силы Украины могут атаковать его с помощью авиации.

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