Валерия высказалась о молодящихся женщинах

Валерия может похвастаться привлекательной внешностью и отсутствием пластических операций. Звезда занимается спортом, правильно питается и считает, что нужно выглядеть на свой возраст, а молодиться не стоит.
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