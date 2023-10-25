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Валерия высказалась о молодящихся женщинах

Валерия высказалась о молодящихся женщинах

Валерия может похвастаться привлекательной внешностью и отсутствием пластических операций. Звезда занимается спортом, правильно питается и считает, что нужно выглядеть на свой возраст, а молодиться не стоит.

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