В Новосибирске поднимут зарплату бюджетникам

На эти цели пойдут деньги, полученные в виде трансфера из областного бюджета и собственных доходов.На сессии горсовета Новосибирска в среду, 25 сентября, приняли изменения в бюджет, благодаря которым удастся проиндексировать зарплаты бюджетникам.