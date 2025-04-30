Стал миллиардером и уехал в США. Как киевлянин Цекало продолжает осваивать российский бюджет

Где живет и платит налоги? В свое время фестиваль «Песня года» являлся настоящим мерилом популярности: после участия в нем многие артисты сразу же становились известными и впоследствии участвовали практически во всех выпусках.
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