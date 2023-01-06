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"ПапА! Я девочка и брюки не надену!"

"ПапА! Я девочка и брюки не надену!"

Новый год начался с семейной ругани из-за красивого подарка. Все началось с того, что утром 1 января 1845 года великая княжна Ольга Николаевна получила царский подарок.

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