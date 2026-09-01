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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и совершения противоправных действий в отношении жительницы Сахалинской области

Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и совершения противоправных действий в отношении жительницы Сахалинской области

1 сентября 2026 года в городе Южно-Сахалинске местный житель, угрожая применением оружия, незаконно удерживал в квартире 44-летнюю знакомую.

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