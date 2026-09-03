Оверчук: торговля России и Ирана стабильна благодаря ЕАЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук на Восточном экономическом форуме рассказал, что благодаря соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, на фоне текущих событий вокруг исламской республики, торговля сохраняет стабильные объёмы.