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Царьград

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Оверчук: торговля России и Ирана стабильна благодаря ЕАЭС

Оверчук: торговля России и Ирана стабильна благодаря ЕАЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук на Восточном экономическом форуме рассказал, что благодаря соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, на фоне текущих событий вокруг исламской республики, торговля сохраняет стабильные объёмы.

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