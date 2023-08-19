Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Львов
    Фашисские ублюдки,МЫ,добьем хохлов и вами займёмся!Напомним ,вам 1945,но пощады не будет.Фашизм надо искоренить навсе...«Leopard 1A5 намн...
  • Зоя Копань
    Так держать нашим ФСБ, работайте ребята! А почему не отражают кто это хотел сделать?В Красноярском кр...

Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

Украинцам призывного возраста стоит скрываться от мобилизации любыми способами. К этому призвал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Назар Курьян, видеозапись с обращением которого распространило Министерство обороны Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх