Попавший в плен военнослужащий ВСУ призвал украинцев прятаться «у бабушки в подвале», а не отправляться на фронт

Украинцам призывного возраста стоит скрываться от мобилизации любыми способами. К этому призвал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Назар Курьян, видеозапись с обращением которого распространило Министерство обороны Российской Федерации.
Украинцам призывного возраста стоит скрываться от мобилизации любыми способами. К этому призвал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Назар Курьян, видеозапись с обращением которого распространило Министерство обороны Российской Федерации.
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