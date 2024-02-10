Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках вооружений Украине

Будапешт никогда не будет принимать участие в поставках вооружений украинской стороне. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Петер Сийярто, руководитель венгерского министерства иностранных дел.
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