Стихи ямальца Сергея Бойко стали частью сборника произведений героев спецоперации «Честь наивысшая – носить русский мундир»

В Москве, в Российской государственной библиотеке, прошла презентация третьего сборника рассказов и стихотворений участников специальной военной операции под названием «Честь наивысшая – носить русский мундир».
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