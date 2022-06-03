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Медведев: вступление Швеции и Финляндии в НАТО представляет меньшую угрозу для России, чем членство Украины в альянсе

Медведев: вступление Швеции и Финляндии в НАТО представляет меньшую угрозу для России, чем членство Украины в альянсе

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс представляет для РФ меньшую угрозу, чем вступление в НАТО Украины.

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