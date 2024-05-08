Священник пояснил, почему в этом году 9 мая не будут поминать усопших

+ A – Протоиерей Первозванский сообщил, что во время Светлой недели не поминают усопших В этом году в храмах Русской православной церкви 9 мая не будет проводиться поминовение усопших воинов, включая ветеранов Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии