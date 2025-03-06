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DE: Вэнс перед обращением президента США к конгрессу говорил о полной расплате

DE: Вэнс перед обращением президента США к конгрессу говорил о полной расплате

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед выступлением президента США Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса страны говорил спикеру палаты представителей Майку Джонсону «леденящие душу» слова о грядущей расплате.

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