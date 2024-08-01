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Звягин о травме Ткачева: «Владимир трех слов не мог сказать без слез. От нас – только поддержка. У «Авангарда» есть хороший шанс на успех»

Нападающий «Авангарда» в ходе индивидуальной подготовки к сезону порвал ахиллово сухожилие и пропустит около полугода.

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