Буквально на бегу, потому что пишу следующую часть по метафизике.К чему это иллюстрации, будет понятно из следующего текста.
Иллюстрации. 18+
Комментарии
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Игорь Максаков
Улыбнуло! Респект автору!
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15 час.
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Буквально на бегу, потому что пишу следующую часть по метафизике.К чему это иллюстрации, будет понятно из следующего текста.
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