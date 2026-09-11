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Царьград

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Ракова и Ковальский победили в гребле на Спартакиаде в Казани

Ракова и Ковальский победили в гребле на Спартакиаде в Казани

Мария Ракова и Александр Ковальский заняли первые места в соревнованиях по академической гребле на Спартакиаде народов России в Казани, показав лучшее время среди участников.

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