Исповедь 80-летнего Сергея Никоненко: измены двух жён, потеря рёбенка, счастье на старости

Сергей Никоненко. Фото globalmsk.ru Лидия ГубинаКарьера знаменитого актёра Сергея Никоненко почти всегда складывалась более, чем просто успешно – его востребованный типаж сделал его звездой множества фильмов и телесериалов, среди которых особенно частым образом была роль полицейского.