Беларусь ввела "налог на богатство", налоги для богатых повышены почти в 2 раза: 25% против 15% в России

1,9K прочитали Во всех без исключения развитых странах мира действует шкала прогрессивного налогобложения доходов физлиц: чем больше человек зарабатывает - тем больше налогов он платит, но и, одновременно, люди, зарабатывающие очень мало, платят тоже очень мало налогов или не платят вообще ничего.